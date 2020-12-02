أخبار عاجلة

كاميرا من مصر تجوب المحافظات لرصد الصورة الحية من قلب الحدث -
من مصر | أصل أغنية "بتناديني تاني ليه" واسمعها بصوت الفنان الشعبي حجازي متقال -
"وزراء وعلماء تصدروا حلقات برنامج "من مصر -
من مصر | عالم المصريات وسيم السيسي وحوار عن عظمة الحضارة المصرية -
من مصر | "اتفرج على الحلاوة حلاوة دي بلدي ونقاوة نقاوة" اسمعها بصوت الفنان الشعبي حجازي متقال -
من مصر | أمنيات الفنان الشعبي حجازي متقال لعام 2021 -
"من مصر" اسم على مسمى.. أبرز المواقف الانسانية لبرنامج #من_مصر -
من مصر | "ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي" أغنية لجمهور النادي الأهلي إهداء من الفنان حجازي متقال -
جولة سريعة لأهم اللقاءات الحصرية والتغطيات السياسية الخاصة لبرنامج من مصر -
أخر النهار الحلقة الكاملة مع دكتور محمد الباز ومناقشة الحرب ضد التضليل مع الكاتب الصحفي ماجد حبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نادي الطيران السعودي" يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء

Print
"نادي الطيران السعودي" يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء "نادي الطيران السعودي" يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء
سبب استمرار الآثار السلبية لكورونا.. وتوقعات بمضاعفة حجم المشاركين

أعلن نادي الطيران السعودي عن تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي كان مقرراً إقامته في مطار الثمامة بالرياض، مطلع العام 2021.

ويأتي التأجيل حرصاً من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار، لا سيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود الدولية وخاصة في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية، والتي أثرت سلبياً على قطاع الطيران حول العالم.

ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م، والتي حضرها أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيها أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية، وجرى خلالها توقيع 15 مذكره تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي الكثير من طلبات المشاركة والتي بلغت حتى الآن 500 طلب.

وتكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق ومؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي الفضاء، الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، علم الروبوتات، تدريب الطيران.نادي الطيران السعودي المعرض الدولي للطيران والفضاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية