الأمم المتحدة وإثيوبيا تتوصلان لاتفاق لنقل المساعدات إلى "تيغراي"

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يضمن وصول العاملين في المجال الإنساني للإقليم دون عوائق

توصلت إثيوبيا والأمم المتحدة إلى اتفاق، اليوم الأربعاء؛ لنقل المساعدات الإنسانية، التي تشتد إليها الحاجة إلى إقليم تيغراي، وحيث أسفرت الحرب التي استمرت شهراً عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من السكان.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن الاتفاق يضمن وصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق وبشكل مستمر وآمن للعاملين في المجال الإنساني والخدمات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية في منطقة تيغراي، وفقاً لـ "رويترز".

وتسببت الحرب في مقتل الآلاف، وإرسال 45 ألف لاجئ إلى السودان، وتشريد الكثيرين داخل تيغراي، وتفاقم المعاناة في منطقة كان 600 ألف شخص يعتمدون فيها بالفعل على المساعدات الغذائية حتى قبل اندلاع الحرب في 4 نوفمبر.

ودقّت وكالات الإغاثة ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية المتزايدة وضغطت من أجل الوصول بعد أن أجبر مئات العمال الأجانب على الإخلاء.