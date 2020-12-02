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رئيس "الشورى" يلتقي رئيس "قياس أداء الأجهزة العامة"

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رئيس "الشورى" يلتقي رئيس "قياس أداء الأجهزة العامة" رئيس "الشورى" يلتقي رئيس "قياس أداء الأجهزة العامة"
اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون والتكامل بين الجانبين

رئيس

التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الدكتور عواد العواد، بحضور المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود، وعدد من المسؤولين في المركز.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون والتكامل بين مجلس الشورى والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ تحقيقًا للعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية، وللإسهام في رفع جودة الخدمات التي تقدمها.

وقدم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة نبذةً عن آلية عمل المركز التي يتم من خلالها قياس أداء الجهات الحكومية عبر مؤشرات أداء دقيقة وواضحة، وتقيس الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للعمل على تطوير آلية عملها.

وأشاد بالجهد الذي يقوم به مجلس الشورى من خلال الدور الرقابي الذي يقوم به إلى جانب دور المجلس التشريعي، والتي تتجسد في مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية، واستفادة هذه الجهات مما يصدره المجلس من قرارات حيالها.

ونوه بالعمل الذي تقوم به لجان المجلس المتخصصة من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية للوقوف على ما تواجهه هذه الجهات من مشكلات وعقبات، والعمل على رفع جودة خدماتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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