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وادي قنونا.. لوحة من الطبيعة بمياهها وأشجارها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام

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وادي قنونا.. لوحة من الطبيعة بمياهها وأشجارها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وادي قنونا.. لوحة من الطبيعة بمياهها وأشجارها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام
الأهالي: يفتقر للعديد من الخدمات السياحية الضرورية.. مظلات للجلوس وإنارة

وادي قنونا.. لوحة من الطبيعة بمياهها وأشجارها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام

يمتاز وادي قنونا بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي واعتدال الطقس.


ورصدت عدسة "سبق"، عصر أمس الثلاثاء، مقطع يُظهر انتشار أشجار النخيل على ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.

ويطالب الأهالي والمتنزهون في هذا الوادي، جهة الاختصاص، بالاهتمام به وتزويده بالخدمات اللازمة، مؤكدين أن الوادي يفتقد عديداً من الخدمات الضرورية.

وأكّد الأهالي لـ"سبق" ضرورة إيجاد خدمات تقدم للسياح في هذا الموقع، ومن ضمنها توسيع الطريق الرابط بين المعقص والفايجة، وإنشاء عبّارات لمجاري الأودية.

كما يفتقر وادي قنونا إلى أماكن الجلوس المهيأة بمظلات وأماكن شواء وإنارة للجلوس ليلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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