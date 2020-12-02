أخبار عاجلة

كاميرا من مصر تجوب المحافظات لرصد الصورة الحية من قلب الحدث -
من مصر | أصل أغنية "بتناديني تاني ليه" واسمعها بصوت الفنان الشعبي حجازي متقال -
"وزراء وعلماء تصدروا حلقات برنامج "من مصر -
من مصر | عالم المصريات وسيم السيسي وحوار عن عظمة الحضارة المصرية -
من مصر | "اتفرج على الحلاوة حلاوة دي بلدي ونقاوة نقاوة" اسمعها بصوت الفنان الشعبي حجازي متقال -
من مصر | أمنيات الفنان الشعبي حجازي متقال لعام 2021 -
"من مصر" اسم على مسمى.. أبرز المواقف الانسانية لبرنامج #من_مصر -
من مصر | "ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي" أغنية لجمهور النادي الأهلي إهداء من الفنان حجازي متقال -
جولة سريعة لأهم اللقاءات الحصرية والتغطيات السياسية الخاصة لبرنامج من مصر -
أخر النهار الحلقة الكاملة مع دكتور محمد الباز ومناقشة الحرب ضد التضليل مع الكاتب الصحفي ماجد حبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد المقاطع الإباحية المتداولة للأطفال.. "أمن ينبع" يُطيح بأحد المتورطين ويحيله للنيابة

Print
بعد المقاطع الإباحية المتداولة للأطفال.. "أمن ينبع" يُطيح بأحد المتورطين ويحيله للنيابة بعد المقاطع الإباحية المتداولة للأطفال.. "أمن ينبع" يُطيح بأحد المتورطين ويحيله للنيابة
"سناب الداخلية": مواطن في العقد الثالث وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

بعد المقاطع الإباحية المتداولة للأطفال..

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة ينبع، في الإطاحة بمواطن يبلغ من العمر 26 عامًا، بعد تداول هاشتاق إباحي للأطفال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وتفصيلًا بث السناب الرسمي لوزارة الداخلية، مقطع قالت فيه: إنه إشارة لأحد الهاشتاقات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمجموعة من الأشخاص قاموا بتداول محتويات إباحية للأطفال؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على صاحب أحد المعرفات، وتبين أنه مواطن يبلغ من العمر 26 عامًا في محافظة ينبع، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

بالفيديو: جمل يقتحم مستشفى في مصر.. ومعاقبة ممرضة

بالفيديو: جمل يقتحم مستشفى في مصر.. ومعاقبة ممرضة

شبكة عيون الإخبارية