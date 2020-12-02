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"القرشي" لـ"قاطني ينبع  الصناعية": آراؤكم محل اهتمام المسؤولين في الهيئة

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تنوعت المطالب بين زيادة المشاريع الاستثمارية كالترفيه والأسواق التجارية

أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي خلال لقاء المدينة الأول الذي جمع قاطني مدينة ينبع الصناعية أن آراءهم ومقترحاتهم محل اهتمام المسئولين في الهيئة الملكية.


جاء ذلك بعد أن عقدت الهيئة الملكية بينبع مساء أمس لقاء المدينة الأول الذي جمع قاطني مدينة ينبع الصناعية وقيادات الهيئة الملكية بينبع بمركز الملك فهد الحضاري، حيث انطلق اللقاء بعرض مرئي لإنجازات الهيئة الملكية بينبع خلال الـ 45 عاماً من إنشائها، متضمناً التجهيزات الأساسية والبنية التحتية في المدينة والاستثمارات الرأسمالية ومشاريع القطاع الخاص ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات المدينة ومنجزاتها.


بعد ذلك فُتح باب النقاش وطُرح العديد من الأفكار والمبادرات الإيجابية، وتنوعت المطالب بين زيادة المشاريع الاستثمارية والتي تشمل مشاريع الترفيه والأسواق التجارية في المدينة وخدمة الإنترنت والمواعيد الطبية وغيرها من الاقتراحات الأخرى.


وتهدف الهيئة الملكية بينبع من هذا اللقاء تبادل الأفكار والاقتراحات مع قاطني المدينة، بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة التي من شأنها الرقي بالخدمات التي تصب في خدمة الصالح العام بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل وتحقيق التنمية المنشودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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