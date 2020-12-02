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"المستنير" يحصد 3 شهادات تفوق ومكافآت تميز من ملحقية بالمملكة المتحدة

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لتميزه في البحث العلمي.. محاضر بجامعة الملك خالد ومبتعث لدراسة الدكتوراه بـ"كاردف"

حصل المحاضر بجامعة الملك خالد المبتعث لدراسة الدكتوراه بجامعة كاردف في بريطانيا المحاضر عيسى المستنير على ثلاث شهادات تفوق ومكافآت تميز من الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية لدى المملكة المتحدة؛ لتميزه في البحث العلمي في مرحلة الدكتوراه لثلاث أعوام متتالية ٢٠١٨- ٢٠١٩- ٢٠٢٠م.

جدير بالإشارة أن "المستنير" قدم مبادرة تطوعية عام ٢٠١٨م بعنوان "كيف تخطط لحياتك" تحت إشراف الملحقية، ودرب خلالها أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة في ٨ مدن بريطانية، وشارك كعضو لجنة التحكيم في مسابقة سعودي ستايج عامي ٢٠١٨-٢٠١٩م، تحت رعاية الملحقية الثقافية.

وكذلك شارك في تقديم محاضرة في ملتقى تواصل الذي أقامته جامعة الملك خالد لمبتعثيها عام ٢٠١٨م، وشارك في مؤتمر "تعظيم الأثر الاجتماعي" عام ٢٠١٧م تحت رعاية الملحقية الثقافية، وقدم أكثر من ٢٥ دورة تدريبية للمبتعثين والمبتعثات في مختلف المدن البريطانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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