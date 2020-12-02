أخبار عاجلة

كاميرا من مصر تجوب المحافظات لرصد الصورة الحية من قلب الحدث -
من مصر | أصل أغنية "بتناديني تاني ليه" واسمعها بصوت الفنان الشعبي حجازي متقال -
"وزراء وعلماء تصدروا حلقات برنامج "من مصر -
من مصر | عالم المصريات وسيم السيسي وحوار عن عظمة الحضارة المصرية -
من مصر | "اتفرج على الحلاوة حلاوة دي بلدي ونقاوة نقاوة" اسمعها بصوت الفنان الشعبي حجازي متقال -
من مصر | أمنيات الفنان الشعبي حجازي متقال لعام 2021 -
"من مصر" اسم على مسمى.. أبرز المواقف الانسانية لبرنامج #من_مصر -
من مصر | "ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي" أغنية لجمهور النادي الأهلي إهداء من الفنان حجازي متقال -
جولة سريعة لأهم اللقاءات الحصرية والتغطيات السياسية الخاصة لبرنامج من مصر -
أخر النهار الحلقة الكاملة مع دكتور محمد الباز ومناقشة الحرب ضد التضليل مع الكاتب الصحفي ماجد حبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سابك" تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية والرعاية الصحية

Print
"سابك" تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية والرعاية الصحية "سابك" تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية والرعاية الصحية
في إطار التزامها بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين

طورت الشركة للصناعات الأساسية "سابك"، صنفين مبتكرين من المواد المتخصصة التي تدخل في تطبيقات الرعاية الصحية والعناية الشخصية، وذلك في إطار التزام "سابك" بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين.


وقال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: إن منتجات البولي إيثيلين جلايكول –SAPEG 400/600 PH- تُعد مواد وسيطة تدخل في إنتاج مستحضرات الأدوية السائلة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية، والكريمات، والمستحضرات التجميلية، ومعجون الأسنان، والصابون.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنتجات في إيجاد استثمارات في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الصناعة الواعدة.

وذكر أنه تم بنجاح الحصول على جميع الموافقات الدولية المرتبطة بهذه التطبيقات كالشهادات العالمية للمطابقة، وفقاً لمتطلبات الجهات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.


وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك"، أن هذه المنتجات الجديدة تُعد تطويراً حقيقياً وخطوة مهمة نحو تنويع الصناعات التحويلية في إطار استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً للجهود المبذولة من الأطراف ذات العلاقة ممثلة بقطاع التقنية والابتكار وقطاع التصنيع والجهات التشريعية العالمية.

ويُعد طرح هذه المنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية إسهاماً مهما في إثراء وتعزيز الحلول التي تقدمها "سابك" في مجال العناية الصحية والشخصية مع التزام "سابك" بتقديم الدعم الفني اللازم لجميع زبائن الشركة في جميع الأسواق في هذا المجال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

السعودية تستعد لاستئناف النشاط الخارجي مع احتفال العالم بيوم الطيران

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

مجاهيم على ملاءة البَرَد والسماء.. "مشهد الدهشة" من السعودية يثير الإعجاب عالمياً

شبكة عيون الإخبارية