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حتى لو كانت حالتهم خفيفة.. نوعان من مصابي كورونا يجب نقلهم للمستشفى

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حتى لو كانت حالتهم خفيفة.. نوعان من مصابي كورونا يجب نقلهم للمستشفى حتى لو كانت حالتهم خفيفة.. نوعان من مصابي كورونا يجب نقلهم للمستشفى
قال: الأمر يتعلق بمناعة الشخص

حتى لو كانت حالتهم خفيفة.. نوعان من مصابي كورونا يجب نقلهم للمستشفى

كشف الأكاديمي الروسي غينادي أونيشينكو، عن حالات مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذين ينبغي نقلهم إلى المستشفى حتى إذا كان مسار المرض خفيفًا.

وقال الأكاديمي في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "إذا كانت حالة المريض خفيفة، لكنه يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري؛ فمن الأفضل نقله إلى المستشفى، وهذا يشمل مرضى السرطان لأن مناعتهم ضعيفة جدًّا".

ووفق موقع " اليوم"، علّق أونيشينكو على رفض تقديم المساعدة الطبية لمصاب بفيروس كورونا كان يعاني من مرض السل الرئوي، وقال: "يحتمل أن الأطباء درسوا حالة المريض الصحية بالتفصيل، واتضح لهم أن حالته خفيفة، وأنه ليس ضمن مجموعة الخطر. واستنادًا إلى ذلك قرروا علاجه في المنزل".

وأضاف مؤكدًا: إذا كان الشخص يعاني من حالة كورونا شديدة؛ فيجب نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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