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شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

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دفعت الأهالي إلى الخروج للتنزه وسط جمال الطبيعة

شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، الأهالي، إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.

وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان- جنوبي محافظة المخواة، من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهون من الشباب والعائلات، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.

ووجد المتنزهون وسط جمال الطبيعة في مركز ناوان.

شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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