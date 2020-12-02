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"جونسون" عن التصريح الرسمي باستخدام لقاح فايزر: "أمر رائع"

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"جونسون" عن التصريح الرسمي باستخدام لقاح فايزر: "أمر رائع" "جونسون" عن التصريح الرسمي باستخدام لقاح فايزر: "أمر رائع"
رئيس وزراء بريطانيا عدّها خطوة ستدفع عجلة الاقتصاد للدوران

عدَّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ الأربعاء، أن تصريح هيئة تنظيم الأدوية في البلاد -رسمياً- باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك أمر رائع، وخطوة قال إنها ستدفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى.

وأضاف على تويتر "إنه لأمر رائع أن تجيز الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية رسمياً استخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19.. سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل".

ومضى قائلاً "الحماية التي توفرها اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى".

وقال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن الأمر سيستغرق حتى الربيع المقبل لحين الانتهاء من تطعيم جميع السكان المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووافقت البريطانية، الأربعاء، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد المستجد.

وقالت الحكومة في بيان: "تم قبول توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة للموافقة على لقاح كوفيد-19 من شركتَي فايزر وبيونتيك".

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف البيان: "سيتوافر اللقاح في أنحاء بريطانيا ابتداءً من الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، قائلاً: "لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقود من الخبرة في تقديم برامج التطعيم على نطاق واسع، وستعمل على الاستعداد بشكل مكثّف لتوفير الرعاية والدعم لجميع المؤهلين للتلقيح".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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