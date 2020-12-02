أخبار عاجلة

"بلا قيود" مع مارغريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري -
لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟ -
أتوبيس السعادة - اعرف إيه هي خطوات دخول الكشافة المصرية -
أتوبيس السعادة - اعرف دور "الكشافة" من "أسماء وأحمد" قادة الكشافة -
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - لقاء مع النجوم إيمان العاصي وشريف سلامة وكريم صبحي -
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - لقاء خاص مع المؤلف تامر حبيب والفنان سامر المصري -
مساء dmc - مع إيمان الحصري | الأحد 6/12/2020 | الحلقة الكاملة -
مساء dmc - لقاء خاص مع الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق -
مساء dmc - زاهي حواس: عارفين كل حاجة عن التحنيط واستمر حتى العصر الروماني -
مساء dmc - زاهي حواس يحكي قصص شخصية له مع مومياوات فرعونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يتعلق بـMcAfee

Print
المركز قدّم توصياته.. وقال: ثغرات يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في منتج McAfee.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن McAfee أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع ((Cross- site scripting (XSS)، أو تزوير الطلب عبر المواقع ((Cross- site request forgery (CSRF)، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت McAfee توضيحًا لهذه التحديثات:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10335

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية