الرئاسة الفرنسية: لم يتم تنفيذ أية إجراءات بموجب خارطة طريق لبنان

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وأشارت الرئاسة الفرنسية، وفق بيان نشرته وكالة "رويترز"، إلى أنه كذلك لم يتم إحراز أي تقدم، فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات، إن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية.

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وتابع المسؤول في الإيليزيه "لكننا غير مقتنعين بأن العقوبات الأمريكية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية".

يذكر أنه تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية في البلاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وغيرها من القضايا الداخلية والخارجية.