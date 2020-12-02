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"الأرصاد" تنبّه "حائل" و"عسير".. أمطار تستمر حتى 10 مساءً

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"الأرصاد" تنبّه "حائل" و"عسير".. أمطار تستمر حتى 10 مساءً "الأرصاد" تنبّه "حائل" و"عسير".. أمطار تستمر حتى 10 مساءً
‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏و‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى العاشرة ‏مساءً.‏

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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