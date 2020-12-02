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أربعاء ماطر في الباحة.. والمدني يتفاعل بتحذير

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أربعاء ماطر في الباحة.. والمدني يتفاعل بتحذير أربعاء ماطر في الباحة.. والمدني يتفاعل بتحذير
دعت الجميع إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية

أربعاء ماطر في الباحة.. والمدني يتفاعل بتحذير

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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