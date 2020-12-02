أخبار عاجلة

"بلا قيود" مع مارغريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري -
لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟ -
أتوبيس السعادة - اعرف إيه هي خطوات دخول الكشافة المصرية -
أتوبيس السعادة - اعرف دور "الكشافة" من "أسماء وأحمد" قادة الكشافة -
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - لقاء مع النجوم إيمان العاصي وشريف سلامة وكريم صبحي -
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - لقاء خاص مع المؤلف تامر حبيب والفنان سامر المصري -
مساء dmc - مع إيمان الحصري | الأحد 6/12/2020 | الحلقة الكاملة -
مساء dmc - لقاء خاص مع الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق -
مساء dmc - زاهي حواس: عارفين كل حاجة عن التحنيط واستمر حتى العصر الروماني -
مساء dmc - زاهي حواس يحكي قصص شخصية له مع مومياوات فرعونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" تتلف أدوات صيد بحرية مخالفة بعد مصادرتها في جدة

Print
"المالكي": الجهات المختصة ستواصل جهودها في ملاحقة المخالفين

أتلف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، 15 مشكاً، و10 بنادق صيد بحري، و45 (سخونة/قرقور)، بعد مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن الجهات الرقابية تمكنت من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة وقامت بإتلافها.

يُذكر أن الوزارة سبق أن حذّرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبيّنت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

من جانبه، أكّد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي؛ أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

أكثر من 61 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

شبكة عيون الإخبارية