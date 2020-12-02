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"أرامكو": عودة الأعمال بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
الإثارة والندية تجمع الهلال والترجي.. والاتحاد يوقف انتصارات الأهلي
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
DMC
مساء dmc - المتحدث باسم "التنمية المحلية" يتحدث عن التصالح في مخالفات البناء
DMC
DMC
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 10:29 صباحاً
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