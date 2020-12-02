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"هاشم الصعب".. أصغر عالم سعودي ضمن أفضل علماء العالم لعام 2020

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"هاشم الصعب".. أصغر عالم سعودي ضمن أفضل علماء العالم لعام 2020 "هاشم الصعب".. أصغر عالم سعودي ضمن أفضل علماء العالم لعام 2020
قائمة تتيح بيانات أفضل 2% من الباحثين حول العالم بناءً على بيانات قاعدة البيانات ‏Scopus‏

في إنجاز أكاديمي وعالمي جديد للشباب السعوديين الواعد، اختير الدكتور هاشم بن عبيد الصعب عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف، ضمن قائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم للعام ٢٠٢٠م، ضمن التصنيف الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية (قائمة S7) لسنة ٢٠٢٠م.

ويعتبر "الصعب" من أصغر العلماء السعوديين المنضمين للقائمة؛ وتُعد هذه القائمة الصادرة حديثًا وبتعاون باحثين من جامعة ستانفورد، وجامعة بنسالفينيا، وجامعة نيومكسيكو بهذا التصنيف، والمتمثل في نشر دراسة تطرح منهجية لتقييم الباحثين ‏حول العالم؛ حيث يتيح البحث بيانات أفضل 2% من الباحثين حول العالم بناءً على بيانات قاعدة البيانات ‏Scopus‏.‏

وتعتمد عملية التصنيف المطروحة من قِبَل الباحثين، على معايير عدة، تتمحور حول عدد الاستشهادات البحثية، ‏ومعاملات إحصائية بحثية أخرى مثل دور الباحثين، بالإضافة إلى جودة الأبحاث.

وحيث إن الظهور في هذه القائمة هو إنجاز كبير لأبناء الوطن الأكاديميين؛ أشاد الدكتور هاشم الصعب بجهود المملكة العربية ووزارة التعليم في خدمة الباحثين المميزين؛ سائلًا المولى عز وجل المزيد من التقدم لبناء الإنسان والمكان لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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