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الحصيني: سقيا مستمرة عدة أيام وهذه خريطة هطولات الساعات القادمة

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الحصيني: سقيا مستمرة عدة أيام وهذه خريطة هطولات الساعات القادمة الحصيني: سقيا مستمرة عدة أيام وهذه خريطة هطولات الساعات القادمة
قال: أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات

الحصيني: سقيا مستمرة عدة أيام وهذه خريطة هطولات الساعات القادمة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار حالة #سقيا الممطرة عدة أيام.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال الـ"24"ساعة القادمة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ، إلى صباح الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من: الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة.

وأضاف: أجواء من باردة إلى تميل للبرودة على معظم المناطق؛ بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية، عدا مكة وجازان ووسط المنطقة الشرقية؛ الحرارة معتدلة صباح اليوم.

وتابع، الضباب يلف أجزاءً من الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل النفيض وهي السحب المنخفضة.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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