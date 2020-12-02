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الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم

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الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم
قال: متوقع أن تكون ذروة "سقيا" اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن

الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند في اليوم 8 من الحالة المطرية #سقيا، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاء من #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي #الجوف، وأجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن.

وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، (الأحد) خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين #نجران.

ومتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في #الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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