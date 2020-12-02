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"رئاسة الحرمين" توزّع عددًا من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام

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"رئاسة الحرمين" توزّع عددًا من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام "رئاسة الحرمين" توزّع عددًا من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام
مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضمن خدمة "معتمرينا شرف"

شاركت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، بتوزيع عدد من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال التوزيع؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5".

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن مثل هذه المشاركات تُعزز الجانب الاجتماعي والنفسي، ولها أثر إيجابي كبير في تعزيز الجوانب الدينية، رافعًا شكره وامتنانه للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على متابعته وتوجيهه وحرصه الدؤوب في خدمة قاصدي ومرتادي بيت الله الحرام.

وقد شارك في التوزيع مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة بن إبراهيم السالمي، وعدد من منسوبي الإدارة العامة للمصاحف والكتب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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