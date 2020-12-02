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... الداخلية تنقذ 2000 طالب من كورونا وتلقي القبض على رجل أعمال

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وأكدت الداخلية المصرية أن ذلك يأتي تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

© AFP 2020 / KHALED DESOUKI

المركز المكون من 4 أدوار، كان يكتظ بأعداد كبيرة من الطلبة تزيد عن ألفي طالب، مما قد يهدد بإصابة جميع الطلاب بفيروس كورونا، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

وأوضح البيان أنه تم الإغلاق الفوري للمركز وتشميعه بالشمع الأحمر، والقبض على مالكه والمدرسين العاملين به، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين، 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة وذلك مقابل 358 إصابة و15 وفاة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في حتى الاثنين بلغ 115911 حالة من ضمنها 102718 حالة تم شفاؤها و6650 حالة وفاة.

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