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الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر 6 تشكيلات عصابية

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الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر 6 تشكيلات عصابية الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر 6 تشكيلات عصابية

مصراوي Masrawy

07:01 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لضبط كافة صور الخروج عن القانون والغش التجاري وغسل الأموال واستغلال النفوذ وتزوير المحررات الرسمية والاتجار بالنقد الأجنبي.

ونجحت الجهود فى الإيقاع بأخطر 6 تشكيلات عصابية بتعاملات بلغت 80 مليون جنيه ومن أبرزها ضبط تشكيلين عصابيين قاما بغسل 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمحافظتى سوهاج وجنوب سيناء.

كما تم ضبط تشكيل عصابي بمحافظة المنيا يقوم لتجميع مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 18مليون جنيه.

مباحث الأموال العامة نجحت في ضبط تشكيل عصابي بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

كما أمكن ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عنصر إجرامي بزعم قدرته على توفير وحدات سكنية بعقار ملكه والاستيلاء على أموال المواطنين.

وشملت المجهودات ضبط تشكيل عصابي بالجيزة يتزعمه عامل بأحد المحال للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والحصول على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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