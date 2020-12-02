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تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا.. و 16 حالة وفاة

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مصر تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا.. و 16 حالة وفاة تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا.. و 16 حالة وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 116303 بينهم 102816 متعافيًا

مصر تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا.. و 16 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 392 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و 6666 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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