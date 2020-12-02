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وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على تلاعب واسع في انتخابات الرئاسة

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وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على تلاعب واسع في انتخابات الرئاسة وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على تلاعب واسع في انتخابات الرئاسة
طالب ممثلي ادعاء اتحاديين بتفادي التحقيقات في "الادعاءات المبالَغ فيها"

وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على تلاعب واسع في انتخابات الرئاسة

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الثلاثاء: إن الوزارة لم تتوصل إلى أي أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات في انتخابات الرئاسة، رغم ادعاءات الرئيس دونالد المتكررة بهذا الصدد.

وتفصيلاً، نقلت "أسوسييتد برس" عن بار قوله: "حتى تاريخه لم نرصد تزويرًا على نطاق كان من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات".

وأصدر "بار" تعليمات لممثلي ادعاء اتحاديين بالشروع في تحقيقات في اتهامات التلاعب ذات المصداقية، وطالبهم بتفادي التحقيقات في "الادعاءات الخيالية أو المبالَغ فيها".

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بعدما تفوق على ترامب بفارق واسع في الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر؛ إذ حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

كما تغلب بايدن على ترامب في التصويت الشعبي بفارق أكثر من 6.2 مليون صوت.

ورد الفريق القانوني لحملة ترامب الانتخابية قائلاً: إن وزارة العدل لم تقم بما يكفي من التحقيقات في اتهامات التلاعب بالأصوات.

وقال رودي جولياني وجينا إليس، المحاميان عن ترامب، في بيان مشترك: "مع كل الاحترام لوزير العدل، لم يكن هناك أي شكل من أشكال تحقيقات وزارة العدل".

وأضافا: "وعلى الرغم من ذلك، سنواصل السعي وراء الحقيقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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