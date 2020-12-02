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ضَبْط كميات كبيرة من مشتقات التبغ ونكهات المعسل مخالفة ومجهولة المصدر

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ضَبْط كميات كبيرة من مشتقات التبغ ونكهات المعسل مخالفة ومجهولة المصدر ضَبْط كميات كبيرة من مشتقات التبغ ونكهات المعسل مخالفة ومجهولة المصدر
في جولة تفتيشية على عدد من محال بيعها.. وضَبْط مخالفين ومخالفات ضريبية

ضَبْط كميات كبيرة من مشتقات التبغ ونكهات المعسل مخالفة ومجهولة المصدر

تمكنت حملة مشتركة مكونة من جهات حكومية عدة من ضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ ونكهات المعسل مخالفة ومجهولة المصدر، وذلك في جولة تفتيشية على عدد من محال بيع الشيش والمعسلات، وضبط مخالفين لنظام العمل، ومخالفات ضريبية.

وتفصيلاً، قال عبدالمجيد الدرويش، مراقب اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ: "جولتنا اليوم كانت على محال بيع الشيش والمعسلات، وتمت مخالفة معظم المحال لعدم وجود لوحات تحذيرية صحية في مكان بارز حسب لائحة نظام مكافحة التدخين التي تلزم بوضع لوحة تحذيرية صحية في مكان بارز وواضح داخل المحل".

وقال خالد الغامدي، مفتش عمل: "بعد الشخوص الميداني على المواقع المرصودة ضمن الحملة، تم ضبط أكثر من مخالفة لنظام العمل، كان من أبرزها: ضبط عامل منظف أوانٍ حسب مهنته ويعمل بائعًا، وآخر يعمل بائعًا خلافًا لمهنته، وتم ضبط العاملَين".

وأكد فالح العنزي، مشرف التحريات بالجمارك ، استمرار الحملات الميدانية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح "العنزي" أن الحملة ضبطت كميات كبيرة من مشتقات التبغ، وتجاوزت كميات نكهات المعسل المضبوطة أكثر من 1000 نكهة متنوعة مخالفة ومجهولة المصدر، ولا تحمل أختامًا ضريبية، وتم ضبط شيش إلكترونية مجهولة المصدر، يتم تخزينها بطريقة سيئة.

وختم: تمت مصادرة جميع الكميات المضبوطة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق صاحب المنشأة المخالفة.

واشتركت في الحملة، حسب "سناب الجمارك": اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة العامة للجمارك السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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