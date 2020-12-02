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"بلدية القريات" تبدأ العمل بإزالة التشوهات البصرية

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زراعة أكثر من 7000 شتلة بمبادرة "الجوف خضراء"

عقدت إدارة الخدمات في بلدية القريات برئاسة مديرها الدكتور مطر منادي العنزي، وحضور جميع أعضاء الإدارة، اجتماعاً تنسيقياً لبدء العمل بإزالة التشوهات البصرية.

وبدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال مع الأعضاء ومناقشة آلية المبادرة ووضع خطة عمل زمنية لإزالة التشوه البصري في المحافظة بالإضافة لتوزيع المهام والأعمال على الأعضاء، وفِي نهاية الاجتماع قدم "العنزي" شكره وتقديره للجميع، موضحاً أن البلدية وبمتابعة وتوجيهات من رئيسها المهندس سميحان بن محمد الشمري قد بدأت أعمالها فعلياً وسيتم إصدار التقارير التي ستوضح أعمالها.

من جهتها، أهابت بلدية القريات بالجميع التعاون معها بالإبلاغ عن أماكن تواجد التشوهات البصرية من خلال التواصل مع مركز عمليات الطوارئ (940).

وضمن جهودها في المشاركة بمبادرة "الجوف واحة خضراء"، أنهت بلدية محافظة القريات المرحلة الثالثة من المبادرة وذلك بزراعة أكثر من سبعة آلاف وتسعمائة شتلة موزعةً على أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري, أن المبادرة التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز العام الماضي، وتحظى بمتابعة مباشرة وبتوجيهات من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، حيث انطلقت المبادرة واستكملت المرحلة الثالثة مؤخراً والتي تتضمن زراعة أنواع نباتية وموسمية، منوهاً بأن العدد المقرر زراعته هو (5000) آلاف شتلة مستهدفة، فتجاوزت ولله الحمد البلدية المستهدف بزراعتها نحو (7935) شتلة متنوعة وموزعةً بأنحاء المحافظة.

كما أكد "الشمري" حرص البلدية على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع (رؤية 2030).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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