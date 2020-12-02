أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن -
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "دق المجاهيم"

Print
عرض المشاركات المتأهلة على اللجنة والجمهور غدًا

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الثلاثاء، أسماء العشرة المتأهلين في التحكيم المبدئي لفئة "الدق" عن لون "المجاهيم"؛ حيث سجل في المنافسة 142، وشارك 113، وخرج من المنافسة مئة مشاركة بعد التحكيم الأولي، واستبعد ثلاث مشاركات. ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور بعد غدٍ الخميس 3 ديسمبر الجاري.

وشملت قائمة المتأهلين ثلاثة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تأهل السعودي فرحان محمد الدوسري عن مركزين. وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: حمد بن صالح بن سعيد المري، وحمد بن فوزير بن ناصر الدوسري، وحمد محمد حمد المري، وفرج سالم بن علي المري، وفرحان محمد نادر الدوسري المشارك بفرديتين، وكرامة هادف ضحيان المنهالي، ومحمد صالح مجرن العامري، ومحمد عوض نجاي المنهالي، وناصر عبدالله بن ناصر الهاجري.

يشار إلى أن انطلاقة النسخة الخامسة من المهرجان شهدت تطبيق إجراءات احترازية مشددة فرضها (نادي الإبل) على جميع المتواجدين من مُلاك وزوار وجمهور وعاملين، وكان النادي قد أكد في وقت سابق أن سلامة الجميع تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين به.

وتشهد النسخة الحالية تطورات كبيرة أبرزها إسقاط الوسم والحلف من الشروط الرئيسة في جميع الفئات باستثناء كأس النادي، وهو ما يمنح الشريحة الإلكترونية القانونية صفة القوة، كما تشهد النسخة مشاركة أوروبية ( وفرنسا) وخليجية بالإضافة للمشاركين المحليين في جميع الفئات حيث بلغ عدد المشاركين 960، ولازال التسجيل مفتوحاً إلى قبل التحكيم بثلاثة أيام.

كما تشهد النسخة الحالية مشاركة فئة المفاريد والتي قفزت بأسعارها منذ إعلان النادي مما حقق بُعداً اقتصادياً مهماً للمُلاك المشاركين وغير المشاركين، إلى جانب أن إعلان نتائج الفرديات سيكون مباشراً أمام المُلاك والجماهير، عبر منصة نادي الإبل.

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

كورونا.. روسيا تسجّل 27403 إصابات جديدة و569 وفاة

بدء التطعيم العام ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

بدء التطعيم العام ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

روسيا.. إصابات كورونا عند أدنى مستوى وقفزة بالوفيات

روسيا.. إصابات كورونا عند أدنى مستوى وقفزة بالوفيات

شبكة عيون الإخبارية