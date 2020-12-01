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أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف .. تحضيرًا لكأس آسيا

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أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف .. تحضيرًا لكأس آسيا

دشن السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، تلاها مران على التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأربعاء تدريباته بحصة مسائية تمام الثالثة والنصف، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف .. تحضيرًا لكأس آسيا

أخضر الناشئين يدشن معسكر الطائف .. تحضيرًا لكأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية