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المجلس المحلي في "المويه" يعقد جلسته الأولى من دورته العادية

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ناقش استحداث بعض الطرق

المجلس المحلي في

عقد المجلس المحلي بمحافظة المويه، اليوم، جلسته الأولى من دورته العادية الأولى برئاسة محافظ محافظة المويه أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، والأعضاء من الإدارات الحكومية والأهالي.

وتمت مناقشة جدول أعمال متنوعة فيما يخص استحداث بعض الطرق، ورفع فئة بعض الإدارات الحكومية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وفي نهاية الاجتماع أعرب محافظ المويه رئيس المجلس المحلي عن شكره للجميع لما يقومون به من جهود طيبة في سبيل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد الحلول لدفع عجلة التنمية وتذليل الصعوبات أمام المشروعات الخدمية، وفق تعليمات مستشار خادم الحرمين أمير المنطقة الذي يحرص على متابعة كل ما من شأنه خدمة أبناء هذه المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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