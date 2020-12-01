وزير الخارجية يستعرض مستجدات القضايا مع نظيره المصري

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رأسا اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدَيْن

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدَيْن.

حضر الاستقبال والاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.