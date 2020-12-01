تعليم جازان يدشن مبادرة "تطوير مهارات القيادات المدرسية"

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لأداء مثالي في كل الجوانب التعليمية والتقنية والإدارية

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، صباح اليوم، مبادرة "تطوير مهارات القيادة المدرسية"، والتي تنفذها وحدة تطوير المدارس "بنين وبنات" بالشراكة مع الإشراف التربوي، بمسرح الإدارة بمدينة جيزان.

وقدم "أبوهادي"، خلال التدشين، شكره لوحدة تطوير المدارس "بنين وبنات" والإشراف التربوي، على جهودهم وتقديمهم للمبادرة.

ونوه لأهمية المبادرة وتأثيرها على المجتمع التعليمي بأكمله من خلال نشر الممارسات الإيجابية وتعميمها على المدارس، مشيداً بجميع الجهود المبذولة من جميع الإدارات ومكاتب التعليم والوحدات والمدارس لخدمة العملية التعليمية وتطويرها وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب والطالبات.

وقال مدير إدارة الإشراف التربوي، الدكتور أحمد عطيف، إن الإدارة تسعى للوصول للأداء المثالي في كل الجوانب التعليمية والتقنية والإدارية، من خلال التكامل بين الإدارات والمكاتب ودراسة النتائج والمؤشرات الوزارية والعمل على المحافظة على المكتسبات المتحققة واستثمار فرص التحسين.

وأكد أهمية القيادة المدرسية في العملية التعليمية، حيث تعمل الإدارة في عدد من المسارات ومنها هذه المبادرة لإكسابهم العديد من المهارات.

واستعرض عقب ذلك، مدير وحدة تطوير المدارس "بنين"، قاسم غاصب، مراحل العمل في المبادرة بدءًا من الاجتماعات التحضيرية إلى وصولها للشكل النهائي الذي دشنه المدير العام.

وأوضح مراحل تنفيذها وأثرها الإيجابي على العملية التعليمية من خلال تطوير أداء القيادة في بناء مجتمعات التعلم المهنية وتطوير مهارات القيادة الإلكترونية وتحسين كفاءات القيادة المدرسية.