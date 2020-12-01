أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن -
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بحضور فهد بن جلوي.. وزير الرياضة يتوِّج الفائزين في ختام منافسات سباق رماح للهجن

Print

بحضور فهد بن جلوي.. وزير الرياضة يتوِّج الفائزين في ختام منافسات سباق رماح للهجن

توج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية ورئيس الاتحاد الدولي للهجن، وبحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن؛ الفائزين الأوائل في سباق رماح للهجن في اليوم الختامي للمنافسات، التي شهدت سباق "الماراثون بكار – حيل"، و"الماراثون قعدان – زمول"، وأشواط "رموز الزمول"، وأشواط "رموز الحيل".

وانطلقت منافسات اليوم الختامي بشوطين للماراثون عام (ثنايا، زمول)؛ حيث سجل "صايل" الأفضلية في الفترة الصباحية لمالكه سليمان سلامة الجهني، ضمن منافسات الشوط الثاني، فيما حققت "متعبة" المركز الأول في الشوط الأول ماراثون ثنايا حيل لصاحبها سليمان سلامة الجهني.

وفي الفترة المسائية سجلت "جذابة" لمالكها عناد مفلح البلوي أفضل توقيت في الشوط الثالث، فيما حقق "الأدلم" المركز الأول في الشوط الأول لصاحبه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجاء "شاهين" في المركز الأول للشوط الثاني لمالكه خالد عبد الله المري، وحلّت "افتخار" في الأفضلية للشوط الرابع لمالكها نياف سليمان المغيري.

وفي ذات السياق كرم وزير الرياضة الفائزين في مسابقة النعيرية ورماح للمعلقين؛ حيث جاء في المركز الأول لمسابقة النعيرية علي فالح السحيمي، وحلّ ثانيًا سعد الشمري، وفي المركز الثالث رائد عايد الجهني، وفي مسابقة رماح جاء في المركز الأول عون جابر الهاجري، ثم خالد بدر العتيبي، وحلّ عبد المجيد فليح العنزي في المركز الثالث.

بحضور فهد بن جلوي.. وزير الرياضة يتوِّج الفائزين في ختام منافسات سباق رماح للهجن

بحضور فهد بن جلوي.. وزير الرياضة يتوِّج الفائزين في ختام منافسات سباق رماح للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

شبكة عيون الإخبارية