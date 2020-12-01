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هيئة جدة تُفعل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات

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ضمن فعاليات وبرامج حملة "الصلاة نور"

هيئة جدة تُفعل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات الساحلية والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها ضمن فعاليات وبرامج حملة "الصلاة نور"، التي أطلقها الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتوعية أفراد المجتمع بالمدن والمحافظات بأهمية الصلاة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

من جانبه، قال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، إن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تم إعدادها لتواكب هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

هيئة جدة تُفعل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات

هيئة جدة تُفعل المصلى المتنقل على الشواطئ والمتنزهات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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