شفاء والد الزميل "الفنيخ" بعد عملية جراحية

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تماثل والد الزميل المحرر بصحيفة "الوطن" عبد الرحمن خالد الفنيخ، للشفاء، بعد إجراء عملية استئصال الغدة الزعترية باستخدام منظار جراحي للصدر في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وشكر "الفنيخ" الله -عز وجل- ثم إدارة المستشفى وكل العاملين على جهودهم، وخصّ بالشكر استشاري المخ والأعصاب الدكتور علي الشهري، والاستشاري الأستاذ المساعد بجراحة القفص الصدري الدكتور حسن ربيدي، وجميع فريق الطاقم الطبي بالمستشفى على ما بذلوه، وخصوصًا أن هذه العملية المتطورة تساعد على تجنب الشق الجراحي ومضاعفاته، وتقلل مدة التنويم.