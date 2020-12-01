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بعد يومين من نشر "سبق".. العثور على "فادي" بصحة جيدة

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بعد يومين من نشر "سبق".. العثور على "فادي" بصحة جيدة بعد يومين من نشر "سبق".. العثور على "فادي" بصحة جيدة
والده: الفرحة غابت عن العائلة منذ فقده قبل عام كامل

بعد يومين من نشر

أكد المواطن علي عبده فقيهي العثور على ابنه "فادي"، اليوم، بمنطقة جازان وبحالة صحية جيدة، بعد غيابه عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة.

وقال الأب إنه يشعر مع والدة "فادي" وأخوته بسعادة وبهجة عظيمة، غابت عن العائلة لأكثر من عام كامل.

وقدم والد "فادي" شكره وتقديره لصحيفة "سبق"؛ التي كانت السبب، بعد الله، في عودة " فادي" بعد غيابه في ظل ظروف وخلافات عائلية.

وتوجّه المواطن "علي" بالشكر لكل من اتصل به وكان سبباً في العثور على نجله، وتعاطف مع أهله.

وكانت "سبق" قد نشرت حول غياب "فادي" قبل يومين، وتفاعل الكثير من القراء والمتابعين مع الخبر، بالدعوات الصادقة بعودته لبيته سالماً معافى، وهو ما تحقق في أقل من ٤٨ ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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