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.. قتيلان و10 جرحى جراء عملية دهس المارة بمدينة ترير الألمانية

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بالفيديو.. قتيلان و10 جرحى جراء عملية دهس المارة بمدينة ترير الألمانية .. قتيلان و10 جرحى جراء عملية دهس المارة بمدينة ترير الألمانية
شهود عيان أكدوا أن السائق توجّه متعمداً نحو المارة وقام بدهسهم

بالفيديو.. قتيلان و10 جرحى جراء عملية دهس المارة بمدينة ترير الألمانية

أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر في الشرطة بأن سائقاً قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية، مما أوقع قتيلين وما لا يقل عن 10 جرحى.

وقال مصدر في الشرطة: إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة أن الشرطة احتجزت السائق، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفةً أن دوافع السائق غير واضحة بعدُ.

وأفاد مراسلنا بأن شهود عيان أكدوا أن السائق توجه متعمداً نحو المارة، وقام بدهسهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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