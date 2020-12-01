أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن -
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على

Print
أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على
"وونغ" اعتبر أن بكين تسعى إلى إلغائها

أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، الصين "بانتهاك صارخ لالتزامها بفرض عقوبات دولية على ".

وذكرت الوزارة أن واشنطن ستعرض مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن التهرب من العقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه اتهم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الشمالية أليكس وونغ، في حديث لمركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والدولية، الصين بالسعي لإلغاء نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي يهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية

أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية

شبكة عيون الإخبارية