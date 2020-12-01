أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تعلن عن دواء جديد لعلاج الأطفال من الإيدز

Print
"الصحة العالمية" تعلن عن دواء جديد لعلاج الأطفال من الإيدز "الصحة العالمية" تعلن عن دواء جديد لعلاج الأطفال من الإيدز
في اليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنتاج دواء جديد للأطفال المصابين بالإيدز بجرعات تناسبهم، بدلاً من علاجهم في الماضي بأدوية البالغين.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة أن الدواء الجديد يذوب في وبنكهة الفراولة، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الصندوق العالمي للإيدز والسل والملاريا، على أن الأدوية الجديدة ستخفض تكلفة العلاج السنوي من الإيدز للطفل الواحد من نحو 480 دولاراً أمريكياً في الماضي إلى أقل من 120 دولاراً، وأن الأدوية الجديدة التي طال انتظارها ستكون متاحة الآن في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبيّن أن 1.7 ملايين طفل حول العالم مصابون بالإيدز، ونصفهم فقط يتلقون العلاج، مشيراً إلى أن 100 ألف طفل يموتون سنوياً؛ بسبب عدم توفر الأدوية الفعالة المناسبة للأطفال، وعدد كبير منهم لا يستجيب للعلاج؛ لأنهم كانوا يتناولون أدوية بجرعات وطعم لا يناسبهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

حقيقة مذهلة تكشفها دراسة سويدية حديثة.. الماء السائل نوعان!

حقيقة مذهلة تكشفها دراسة سويدية حديثة.. الماء السائل نوعان!

حقيقة مذهلة تكشفها دراسة سويدية حديثة.. الماء السائل نوعان!

حقيقة مذهلة تكشفها دراسة سويدية حديثة.. الماء السائل نوعان!

شبكة عيون الإخبارية