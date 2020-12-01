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إعادة انتخاب مرشح كمفوض في الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان

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إعادة انتخاب مرشح السعودية كمفوض في الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان إعادة انتخاب مرشح كمفوض في الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان
خلال الاجتماع الـ74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

إعادة انتخاب مرشح السعودية كمفوض في الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان

نجح مرشح المملكة العربية بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجاءت إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضًا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر، بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى.

يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي ("المنظمة") لتكون جهازًا أساسيًّا يعمل بشكل مستقلّ في مجال حقوق الإنسان وتضم 18 مفوضًا كخبراء مستقلين يقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة، يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول منظمة التعاون الإسلامي، ويملكون خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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