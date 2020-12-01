أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

سوريا: اغتيال العالم النووي الإيراني عمل إرهابي تقف وراءه إسرائيل

Print
سوريا: اغتيال العالم النووي الإيراني عمل إرهابي تقف وراءه إسرائيل سوريا: اغتيال العالم النووي الإيراني عمل إرهابي تقف وراءه إسرائيل

جي بي سي نيوز :- دانت السورية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه العملية التي وصفتها بالإرهابية.

وأعرب وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد، أثناء اجتماعه بالسفير الإيراني لدى دمشق جواد ترك أبادي، عن "شهوره بالسخط بعد هذا الحادث الإجرامي"، مجددا "وقوف سوريا إلى جانب إيران شعبا وحكومة في مواجهة المحاولات اليائسة للنيل من تقدمها ومقدراتها العلمية والوطنية"، حسب ما نقلت وكالة "سانا".

وحذر المقداد من تأثير مثل هذه الجرائم على العالم بأسره، مشيرا إلى أن ما حصل ليس مجرد عملية اغتيال بل إنه "عمل إرهابي يجب على المجتمع الدولي إدانته وعلى الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها في محاربة الإرهاب والالتزام بقواعد القانون الدولي وإلا فلن نحصد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة".

وأبدى وزير الخارجية السوري ثقته بقدرة إيران على "مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يقف وراءها الكيان الصهيوني ومن يدعمه في ممارسة القرصنة الدولية".

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الحكومة تعلن إنشاء 14 جامعة أهلية جديدة .. والبدء في تنفيذ 8 كمرحلة عاجلة

8 الصبح - الحكومة تعلن إنشاء 14 جامعة أهلية جديدة .. والبدء في تنفيذ 8 كمرحلة عاجلة

القوات العراقية: بقاء القوات الأجنبية في العراق من عدمه خاضع لقرار الحكومة المركزية

القوات العراقية: بقاء القوات الأجنبية في العراق من عدمه خاضع لقرار الحكومة المركزية

الحكومة تنفي شائعة هدم عزبة الصفيح دون توفير سكن للأهالي

الحكومة تنفي شائعة هدم عزبة الصفيح دون توفير سكن للأهالي

الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم الحوثي النكراء ضد المدنيين في تعز

الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم الحوثي النكراء ضد المدنيين في تعز

شبكة عيون الإخبارية