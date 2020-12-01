أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي

Print
فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي
تزامنًا مع اقتراب يوم التطوع السعودي والعالمي

فيفاء أول بلدية على مستوى جازان تدشّن منصة للعمل التطوعي

دشن رئيس ‎بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي؛ حسابًا للبلدية بمنصة العمل التطوعي لأول مرة على مستوى منطقة جازان.

وطرحت بلدية فيفاء عبر منصة العمل التطوعي، فرص تطوعية تستهدف معالجة بعض مظاهر التشوه البصري، كإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة الملصقات واللوحات، وقص وتنسيق وزراعة الأشجار في بعض الحدائق والمنتزهات، وحملة للنظافة العامة، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم بالشراكة المجتمعية مع مستشفى فيفاء العام.

وقال رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق": إن تدشين وإطلاق حساب البلدية في منصة العمل التطوعي، مع قرب اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام؛ حيث تم طرح عدد من الفرق التطوعية بالمنصة استعدادًا لهذا اليوم وإتاحة الفرصة للتطوع في القطاع البلدي.

وأضاف "التليدي" أن التطوع في القطاع البلدي ذو أهمية كبيرة، بما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمليون متطوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"

"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم

"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم

"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي

"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي

شبكة عيون الإخبارية