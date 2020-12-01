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جازان.. نجاح أول عملية تداخل تنظيري بالقسطرة لإغلاق ثقب في القلب

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جازان.. نجاح أول عملية تداخل تنظيري بالقسطرة لإغلاق ثقب في القلب جازان.. نجاح أول عملية تداخل تنظيري بالقسطرة لإغلاق ثقب في القلب
المريضة غادرت المستشفى بعد يوم من إجرائها.. وحالتها الصحية مستقرة

جازان.. نجاح أول عملية تداخل تنظيري بالقسطرة لإغلاق ثقب في القلب

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، عملية ناجحة لمريضة كانت تعانى من ضيق شديد في التنفس نتيجة وجود ثقب خلقي كبير بطول 2×2سم بين الأذينين وارتفاع بسيط في الضغط الشرياني الرئوي وتوسع في البطينين منذ الولادة.

وقام الفريق الطبي خلال هذه العملية بعمل تداخل تنظيري بالقسطرة لإغلاق الثقب وبدون تدخل جراحي، تحت التخدير الكلي؛ حيث غادرت المريضة المستشفى بعد يوم من إجراء القسطرة وحالتها الصحية مستقرة.

ويعدّ علاج الأمراض الوراثية عن طريق القسطرة كبديل لعمليات القلب المفتوح؛ من أحدث الطرق العلاجية؛ حيث يتبنى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر عمل هذا النوع المتطور من العلاجات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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