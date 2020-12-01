أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة الاتصالات": امتداد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة

Print
التقرير الربعي "مقياس" يكشف عن تصدر شركة زين للقائمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ارتفاع نسبة انتشار خدمة الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد امتداد انتشارها إلى 44 محافظة في مختلف أنحاء المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 41 محافظة، جاءت بعدها شركة موبايلي بـ 16 محافظة، وأخيرا شركة الاتصالات STC بعد قيامها بنشر خدمة الجيل الخامس في 7 محافظات.

وذكر تقرير "مقياس" عن خارطة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث تم نشر خدمة الجيل الخامس في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، إضافةً للمنطقة الشرقية من قبل شركات: زين، موبايلي، الاتصالات السعودية STC، فيما تم نشر الجيل الخامس في منطقتي حائل والباحة من قبل شركتي زين وموبايلي، بينما انفردت شركة زين بتقديم خدمات الجيل الخامس في مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وعسير، ونجران، وجازان.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثالث من العام 2020، زيادةً في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة بعد أن وصلت إلى 467.72 ميجابت في الثانية، وكشف عن تسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بعد تسجيل متوسط سرعة يصل إلى 495.70 ميجابت/ الثانية، وفي المركزين الثاني والثالث على التوالي شركتي موبايلي بمتوسط سرعة 429.7، وشركة زين بمتوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل تصل إلى 427.77 ميجابت في الثانية.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

شبكة عيون الإخبارية