أحد 3 أقاليم سلمتها أرمينيا.. أذربيجان تعيد بسط سيادتها على "لاتشين"

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يمتد من الشمال إلى الجنوب وصولاً إلى إيران

أعلنت القوات الأذربيجانية اليوم (الثلاثاء)، إعادة بسط سيادتها على إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلّمته أرمينيا قرب ناجورني كاراباخ، بموجب اتفاق إنهاء الأعمال القتالية الموقع في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية روسيا.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نقلته "فرانس 24"، بأنّ وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وكان إقليم لاتشين الأخير من بين ثلاثة أقاليم تعهّدت أرمينيا بتسليمها إلى أذربيجان تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار.

وإقليم لاتشين، ومثله إقليما أغدام الذي سلّم في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وكلبجار الذي سلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحيط بإقليم ناجورو كاراباخ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد ذي الغالبية الأرمينية منذ انتهاء حرب أولى العام 1994.

واستعادت باكو السيطرة على أربعة أقاليم أخرى تلعب الدور نفسه، خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة، التي دارت بين المعسكرين منذ نهاية سبتمبر (أيلول) وأسفرت عن آلاف القتلى.

ويمتدّ إقليم لاتشين الجبلي والمغطى بالثلوج حالياً، من الشمال إلى الجنوب وصولاً إلى إيران على طول الحدود الشرقية مع أرمينيا، وهو معروف خصوصاً باسم ممر يحمل الاسم نفسه.