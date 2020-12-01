أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

Print
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ
"بالوش" أعرب عن قلقه من تعرضهم للاختطاف والإبعاد القسري

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، السلطات الإثيوبية السماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيغراي الشمالية، حيث يعتقد أن الطعام نفد خلال الصراع المستمر منذ شهر.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف: "قلقنا البالغ هو أننا نسمع عن الهجمات، والقتال بالقرب من المخيمات، ونسمع عن عمليات الاختطاف والإبعاد القسري، لذلك هذا مهم جدًا بالنسبة لنا، للحصول على هذا الوصول للذهاب ومعرفة ما حدث هناك "، وفقاً لـ"رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"

"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم

"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم

"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي

"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي

شبكة عيون الإخبارية