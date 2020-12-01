صور توثّق أمطار العاصمة.. سماء الرياض ملبدة بالغيوم والحالة مستمرة لنهاية الأسبوع

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أجواء ماطرة تتواصل وفق توقعات مخرجات النماذج العددية الخاصة بالوطني للأرصاد

هطلت اليوم أمطار على مدينة الرياض، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الأرصاد قد قالت في وقت سابق اليوم: لا تزال التوقعات من مخرجات النماذج العددية الخاصة بـ #المركز_الوطني_للأرصاد تشير إلى استمرار #الحالة_المطرية حتى نهاية الأسبوع الجاري على معظم #مناطق_المملكة، خاصة مناطق #القصيم، #الرياض و #الشرقية وأجزاء من منطقتَي #حائل و #الحدود_الشمالية.

أمطار الرياض