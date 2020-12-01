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اغسله بالماء والصابون.. شاهد أول جوال ذكي مضاد للميكروبات في العالم

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أوديتي سنترال: يطرح في الأسواق بدايات 2021 بسعر معقول

اغسله بالماء والصابون.. شاهد أول جوال ذكي مضاد للميكروبات في العالم

يمكنك أن تغسل جوالك بالماء والصابون"؛ فقد أعلنت شركة بريطانية ناشئة أنها تمكنت من تطوير أول جوال ذكي في العالم مضاد للميكروبات؛ مشيرة إلى أنه سيطرح في الأسواق في بدايات العام القادم.

ووفقًا لما ذكره موقع "أوديتي سنترال"؛ فإن هاتف "كات إس- 42" المعدل؛ سيكون أحد أفضل الأجهزة المقاومة للميكروبات، وبالإمكان شراؤه بسعر معقول.

وبحسب معيار IP68 الذي يصنف مقدار مقاومة الأجهزة الإلكترونية للغبار والجراثيم؛ فإن الهاتف الجديد حصل على أعلى درجة في هذا المجال.

وحسب موقع "الحرة"، تشجع الشركة المصنعة، المستخدمين في الواقع على غسل هواتفهم وتعقيمها بالماء الجاري؛ لكن باعتبار أمن العالم سيحصل هاتف "كات إس- 42" على طبقة إضافية من الحماية بفضل تقنية جديدة تسمى تدعى "Biomaster" المضادة للميكروبات، والتي من المفترض أن توقف انتشار الجراثيم.

وبرغم أن تلك التقنية لا تقضي على البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال؛ إلا أن الشركة المصنعة تدّعي أنها يمكن أن تقلل عدد البكتيريا الموجودة على الهاتف بنسبة 80% وفي غضون 15 دقيقة، و99.9% من الجراثيم والفيروسات خلال 24 ساعة.

ومع ذلك لا تزال الشركة المصنّعة تؤكد أنه يجب غسل الهاتف بانتظام بالصابون والماء والمطهرات وحتى مواد التبييض؛ للتأكد من بقائها نظيفة.

قال بيتر كننغهام، نائب الرئيس في شركة "بولت غروب" إن "هذا أمر حيوي لأولئك من بين عملائنا الذين يعملون في بيئة رعاية صحية أو اجتماعية، وأولئك الذين يزورون مواقع متعددة من أجل عملهم".

اغسله بالماء والصابون.. شاهد أول جوال ذكي مضاد للميكروبات في العالم

اغسله بالماء والصابون.. شاهد أول جوال ذكي مضاد للميكروبات في العالم

اغسله بالماء والصابون.. شاهد أول جوال ذكي مضاد للميكروبات في العالم

جوال ذكي مضاد للميكروبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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