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"الشورى" يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين

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"الشورى" يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين "الشورى" يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين
طالب الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.

وطالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وطالب في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، المجلس الأعلى للقضاء، بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440 / 1441 هـ.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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