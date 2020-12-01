أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

118 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة المكرّمة

Print
118 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة المكرّمة 118 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في مكة المكرّمة
منذ بدء العمل بها وخلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية

118 ألف مستفيد من خدمات

قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في مكة المكرّمة لـ 118 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية وهي "مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة بقطاع الجموم - مركز غران بقطاع خليص - مركز الكامل بقطاع الكامل".

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد "كوفيد- 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية